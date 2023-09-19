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В МИДе рассказали о сложностях при оформлении виз на Генассамблею ООН

Рябков: не все делегаты России получили визу США для поездки на Генассамблею ООН
Фото: Eduardo Munoz - Pool / Getty Images
Фото: Eduardo Munoz - Pool / Getty Images

Не все члены российской делегации получили американскую визу для поездки на Генеральную Ассамблею ООН, поскольку США усложнили выдачу виз. Об этом ТАСС заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Американская сторона предельно усложнила выдачу виз членам российской делегации, участвующей в мероприятиях Генассамблеи. <...> В итоге, как уже стало дурной традицией, разрешения на въезд по ооновской линии, которые США обязаны предоставлять согласно взятым на себя обязательствам, получили не все российские представители», — рассказал Рябков.

Он отметил, что среди делегатов, не получивших визу, — глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и несколько руководителей подразделений министерства. По словам Рябкова, они не получили разрешение на въезд «по произвольному усмотрению Госдепартамента».

5 сентября в Нью-Йорке открылась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. 19–23 сентября пройдет неделя высокого уровня, в которой будут участвовать президенты, главы правительств и министры иностранных дел. Заседание на уровне глав делегаций пройдет 20 сентября.

Российскую сторону представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что США не выдали российским журналистам визы для сопровождения министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН. В апреле Россия председательствовала в Совбезе.

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Сам Лавров по этому поводу заявил, что российская сторона этого не забудет и не простит. По его мнению, страна, которая называет себя самой свободной, струсила давать россиянам разрешения на въезд. «В общем-то, сделала глупость, ну и показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова, о доступе к информации и так далее», — отметил министр.

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Теги
Сергей Рябков МИД Генассамблея ООН США Сергей Лавров
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