Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН, где ожидается Зеленский

Небензя: Лавров будет на встрече Совбеза ООН по Украине, где ожидается Зеленский

Заседание Генассамблеи ООН пройдет 20 сентября. Как писала Politico, Зеленский хочет заручиться поддержкой его «формулы мира» и найти решение кризиса продовольственной безопасности. Москва критиковала предложения Киева

Сергей Лавров (Фото: РИА Новости)

Министр иностранных дел Сергей Лавров представит Россию на заседании Совета Безопасности ООН, где также выступит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом «РИА Новости» сообщил постпред России при организации Василий Небензя.

«Россия примет участие в предстоящем заседании СБ высокого уровня по Украине. <...> Представлять нашу страну будет глава делегации министр Сергей Лавров», — заявил Небензя. По его словам, «выхлопа» от встречи не будет, поскольку это будет очередное «шоу».

«Для него (Зеленского. — РБК) роль комика на сцене, конечно, привычна, но нам, как государству-основателю ООН, грустно наблюдать, что стараниями наших западных коллег высокая трибуна этой организации используется для самопиара», — добавил Небензя.

Заседание на уровне глав делегаций недели высокого уровня в рамках Генеральной Ассамблеи ООН пройдет 20 сентября.

Как писала Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, Зеленский преследует две цели на Генассамблее: заручиться поддержкой предложенной им в 2022 году «формулы мира» и найти решение кризиса продовольственной безопасности. «Формула» включает такие условия, как соблюдение радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также вывод российских войск с территории Украины и прекращение боевых действий.

«Если специальное заседание Совбеза ООН по Украине состоится, как ожидают некоторые дипломаты, Зеленский, вероятно, сможет изложить свою позицию за одним столом с представителем России», — отметило издание.

Россия в свою очередь настаивает на признании «новых территориальных реалий» (присоединение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов), прекращении поставок на Украину оружия и нейтральном статусе соседней страны. Предложения Зеленского в Москве раскритиковали, назвав «бессмысленным ультиматумом России».

Источники NBC News и CNN сообщили, что после выступления на Генассамблее ООН Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Также украинский лидер посетит заседание конгресса, но не будет на нем выступать, а только встретится с законодателями и членами руководства в индивидуальном порядке.