 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 103,04 (-0,19) Инвестиции, 15 сен, 16:45 Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 96,63 (+0,47) Инвестиции, 15 сен, 16:45
Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН очередным шоу с Зеленским Политика, 22:54
В НАТО заявили, что запросы Украины по оружию превышают возможности блока Политика, 22:43
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 22:39
В Мурманской области мужчина украл самосвал и врезался в микроавтобус Общество, 22:26
Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН, где ожидается Зеленский Политика, 22:15
Ближе к заводам: почему киберриски сместились в сторону промышленности РБК и Kaspersky, 21:55
Reuters узнал, что министра обороны Китая заподозрили в коррупции Политика, 21:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Петербурге открыли дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Уткина Общество, 21:43
Telegram отдаст приоритет каналам с премиум-подписчиками в поиске Технологии и медиа, 21:25
Страны Африки после встреч с Евкуровым решили создать военный альянс Политика, 21:24
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 21:15
Bloomberg сообщил о введении Россией порога цен на экспортную пшеницу Политика, 21:06
Старовойт сообщил об обстреле села Успеновка в Курской области Политика, 21:01
«Спартак» благодаря голу на 91-й минуте впервые за месяц победил в РПЛ Спорт, 21:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН, где ожидается Зеленский

Небензя: Лавров будет на встрече Совбеза ООН по Украине, где ожидается Зеленский
Сюжет
Военная операция на Украине
Заседание Генассамблеи ООН пройдет 20 сентября. Как писала Politico, Зеленский хочет заручиться поддержкой его «формулы мира» и найти решение кризиса продовольственной безопасности. Москва критиковала предложения Киева
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: РИА Новости)

Министр иностранных дел Сергей Лавров представит Россию на заседании Совета Безопасности ООН, где также выступит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом «РИА Новости» сообщил постпред России при организации Василий Небензя.

«Россия примет участие в предстоящем заседании СБ высокого уровня по Украине. <...> Представлять нашу страну будет глава делегации министр Сергей Лавров», — заявил Небензя. По его словам, «выхлопа» от встречи не будет, поскольку это будет очередное «шоу».

«Для него (Зеленского. — РБК) роль комика на сцене, конечно, привычна, но нам, как государству-основателю ООН, грустно наблюдать, что стараниями наших западных коллег высокая трибуна этой организации используется для самопиара», — добавил Небензя.

Заседание на уровне глав делегаций недели высокого уровня в рамках Генеральной Ассамблеи ООН пройдет 20 сентября.

Как писала Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, Зеленский преследует две цели на Генассамблее: заручиться поддержкой предложенной им в 2022 году «формулы мира» и найти решение кризиса продовольственной безопасности. «Формула» включает такие условия, как соблюдение радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также вывод российских войск с территории Украины и прекращение боевых действий.

«Если специальное заседание Совбеза ООН по Украине состоится, как ожидают некоторые дипломаты, Зеленский, вероятно, сможет изложить свою позицию за одним столом с представителем России», — отметило издание.

Читайте на РБК Pro
Пора рассчитаться: какие налоги платят российские бизнесмены в Таиланде
Почему кружится голова: восемь причин
Мама ничего не хочет: как влияет депрессия родителей на ребенка
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить

Россия в свою очередь настаивает на признании «новых территориальных реалий» (присоединение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов), прекращении поставок на Украину оружия и нейтральном статусе соседней страны. Предложения Зеленского в Москве раскритиковали, назвав «бессмысленным ультиматумом России».

Источники NBC News и CNN сообщили, что после выступления на Генассамблее ООН Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Также украинский лидер посетит заседание конгресса, но не будет на нем выступать, а только встретится с законодателями и членами руководства в индивидуальном порядке.

Авторы
Теги
Персоны
Мир Ландау
Василий Небензя Сергей Лавров Владимир Зеленский Совбез ООН Генассамблея ООН
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский пообещал «цивилизованный ответ» странам на отказ от зерна
Политика
Лавров заявил о «заговоре» вокруг темы переговоров России и Украины
Политика
Зеленский предупредил Евросоюз о проблемах с украинскими беженцами
Политика