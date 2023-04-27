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Захарова обвинила США в выдаче виз журналистам после срока полета

Мария Захарова: выдавать визы после срока полета — любимый трюк американских властей
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Российские журналисты, которые должны были сопровождать главу МИДа Сергея Лаврова во время визита в штаб-квартиру ООН, получили визы после срока вылета. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в ответ на слова посла США в России Линн Трейси.

Ранее в интервью газете «Коммерсантъ» посол заявила, что ничего не мешало журналистам пула Лаврова, которые получили американские визы уже после вылета самолета с российской делегацией из Москвы, отправиться в США освещать работу министра в ООН.

«Выдавать визы после того, как срок вылета прошел, — любимый трюк американских властей», — написала в ответ Захарова, отметив, что половине журналистов паспорта вернули без виз.

Также Захарова напомнила, что прямых рейсов между Москвой и Нью-Йорком нет.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби объяснил отказ в выдаче виз российским журналистам тем, что они работают в российских государственных СМИ, которые он назвал органами пропаганды. Позже в Госдепе уточнили, что сопровождавшей Лаврова делегации выдали около ста виз, среди получивших визы были и журналисты.

Замглавы МИДа Сергей Рябков в ответ пообещал, что российская сторона устроит демарш и выразит протест американской стороне из-за действий в отношении российских журналистов.

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