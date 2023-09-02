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МИД раскрыл программу Лаврова на Генассамблее ООН

МИД: Лавров выступит на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Stephanie Keith / Getty Images)

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября. Об этом говорится на сайте МИД России.

Также Лавров примет участие в ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий, в том числе по линии Совбеза ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН.

«Вместе с единомышленниками из числа государств глобального Юга российская делегация будет последовательно прилагать усилия в целях построения подлинно справедливого и демократичного полицентричного миропорядка, недопущения политизации различных сфер межгосударственного сотрудничества, противодействия современным формам неоколониализма», — говорится в сообщении МИДа.

В качестве примера неоколониализма в МИДе назвали санкции, которые, по мнению внешнеполитического ведомства, используются западными столицами для оказания прямого давления на правительства, проводящие самостоятельный внешнеполитический курс. В Москве считают, что санкции усугубляют мировой продовольственный кризис и мешают реализации целей устойчивого развития.

В заявлении МИДа также дана негативная оценка деятельности самой ООН. «Налицо попытки продавить контрпродуктивные политизированные решения в интересах узкой группы стран, прекратить или ограничить участие в структурах системы ООН представителей «неугодных» Западу правительств», — считают во внешнеполитическом ведомстве.

В предыдущий раз Лавров посещал штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке в апреле. Тогда он принял участие в заседании Совбеза. В первый день своей поездки он присутствовал на открытых дебатах на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН», на следующий был председателем еще на одних открытых дебатах — по теме Ближнего Востока.

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В ходе визита Лавров провел встречу с генеральным секретарем Антониу Гутерришем, своим палестинским коллегой Риядом аль-Малики и государственным министром ОАЭ Халифой Шахином аль-Мараром.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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