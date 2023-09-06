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Москалькова обратится в ООН и ЕС из-за угрозы выселения россиян из Латвии

Москалькова: буду обращаться в ООН и СЕ из-за угрозы выселения россиян из Латвии
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена обратиться в ООН и Совет Европы из-за угрозы выселения россиян из Латвии в случае неудовлетворительного результата экзамена по латышскому языку. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«Считаю, что умышленное создание условий, которые вынуждают граждан покинуть Латвию, является грубым нарушением прав человека. Буду обращаться к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович с просьбой обратить внимание на нарушение прав наших соотечественников, особенно пожилого возраста», — написала она.

Омбудсмен привела данные МВД Латвии, из которых следует, что 61% из 25 316 россиян, имеющие ВНЖ в стране, не сдали экзамен по латышскому языку.

«Большинство из этих людей пожилого и старшего возраста, пенсионеры, живущие в Латвии со времен СССР. Сдать экзамен для них — огромная проблема… Теперь, если они не смогут сделать это со второй попытки, то подлежат депортации из страны», — написала она.

Требование к россиянам и белорусам о предоставлении справки о владении латышским языком для продления ВНЖ действует с сентября 2022 года. Возможность сдать лингвистический тест у них есть с апреля 2023 года, в случае неудачи предоставляется вторая попытка.

В августе 2023 года глава комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака сообщил, что из-за новых правил в сентябре около 6 тыс. живущих в Латвии граждан России, которые не подали документы на продление постоянного вида на жительство и не сдали языковой экзамен, должны будут покинуть республику. Предполагалось, что на это им дадут три месяца. Некоторые россияне имеют возможность получить временный ВНЖ по уважительной причине без сдачи теста — например, если они учатся или работают в Латвии.

По словам главы МВД Латвии Мариса Кучинскиса, почти половина всех россиян, живущих в Латвии (это около 10 тыс. человек), не сдали языковые тесты или даже не знали об этом требовании. Правительство Латвии предложило дать им ВНЖ сроком на два года для подготовки к экзамену. «Если люди думают иначе, то времени, чтобы выбрать другую родину, достаточно», — говорил он.

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Латвия ООН Татьяна Москалькова Совет Европы омбудсмен
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