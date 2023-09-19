Президент Ирана выступил против конфликта на Украине

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Иран выступает против конфликта на Украине, заявил президент Эбрагим Раиси в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Его слова приводит Newsweek.

«Мы неоднократно заявляли, что готовы выступить посредником, чтобы добиться прекращения боевых действий между Российской Федерацией и Украиной», — подчеркнул он.

Раиси также осудил военную помощь Украине со стороны США. «Почему такое рвение в поставках военной техники и получении долларовой суммы от этих поставок и продаж, вместо того чтобы способствовать прекращению боевых действий и миру?» — отметил президент.

Помимо этого, он отверг обвинения о поставке Ираном беспилотников в Россию. Иранский президент заявил, что не было представлено никаких документов, подтверждающих передачу вооружений. При этом Раиси признал, что отношения Ирана и России «охватывают множество аспектов: от экономического сотрудничества и развития, а также сотрудничества в сфере мероприятий до культурных обменов и исследований», но подчеркнул, что каждая из этих динамик предшествует началу военной операции на Украине.

В России также отрицают поставки иранских дронов в страну. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что западные страны не могут доказать факт использования дронов из Ирана в зоне военной операции. «Фактов привести не могут, да и не пытаются», — сказал он.



В ноябре 2022 года власти Ирана признавали, что поставили России беспилотники, но сделали это до начала военной операции и в небольшом количестве.



Осенью того же года Евросоюз ввел санкции против иранской компании Shahed Aviation Industries, которая производит беспилотники. 31 января 2023 года Вашингтон ввел экспортные ограничения против семи иранских компаний за производство беспилотников, которые, как считают в США, используются российскими войсками на Украине.