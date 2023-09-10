Reuters узнал детали предстоящего обмена заключенными между США и Ираном

В рамках обмена по формуле «5 на 5» США согласились разблокировать $6 млрд средств Ирана, но контроль за их расходованием будет вести Катар, в банки которого деньги переведут из Южной Кореи, пишет агентство

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Вашингтон и Тегеран близки к проведению обмена пяти граждан США с двойным гражданством и такого же количества иранцев, которые находятся в заключении в Штатах, пишет Reuters со ссылкой на восемь источников, знакомых с переговорами. Одну из ключевых ролей в обмене должен сыграть Катар, отмечает агентство.

В качестве первого шага Иран в августе уже перевел из тегеранской тюрьмы под домашний арест четырех граждан США вдобавок к еще одному, который находился под такой мерой пресечения. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал это началом процесса, который приведет к их возвращению домой.

В число тех, кого планирует передать Иран, входят бизнесмены Сиамак Намази и Эмад Шарки, а также защитник окружающей среды Морад Тахбаз. Последний, кроме американского, имеет британское гражданство. Личности еще двух человек, среди которых одна женщина, не разглашаются. Установить тех, кого из иранцев намерены отдать со своей стороны США, агентство выяснить не смогло.

Местом обсуждения обмена между США и Ираном стал Катар. Там прошли как минимум восемь раундов переговоров, сообщил источник агентства. Кроме того, три собеседника сказали, что именно в этой стране должен состояться непосредственный обмен заключенными.

Катару отведена еще одна роль. Уже на следующей неделе в катарские банки будут переведены $6 млрд заблокированных иранских средств, что запустит процедуру обмена, указывает агентство. Доха также будет следить за тем, как Тегеран тратит разблокированные деньги, чтобы гарантировать, что не будут нарушены санкции США.

«Иран изначально хотел получить прямой доступ к фондам, но в конце концов согласился на доступ через Катар», — сказал агентству дипломатический источник.

Представитель Госдепа отказался назвать точные сроки освобождения обмениваемых лиц и обсуждать детали того, что он назвал «продолжающимися и весьма деликатными переговорами». «Отношения между США и Ираном не отличаются доверием. Мы судим об Иране по его действиям, и не более того», — сказал представитель ведомства.

Вашингтон согласился на перевод иранских средств из Южной Кореи на счета финансовых учреждений в Катаре, но деньги не поступят напрямую Ирану, подтвердили в Госдепе.

МИД Ирана и представительство страны в ООН не ответили на вопросы агентства.

Один из источников отметил, что переговоры об обмене показывают, что Вашингтон и Тегеран сумели обойти главный спор, касающийся иранской ядерной программы. В 2018 году тогдашний американский президент Дональд Трамп вышел из ядерной сделки, которая была заключена при участии США, России, европейских стран и Китая в 2015 году, и возобновил действие санкций против Тегерана.