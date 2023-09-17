Самолеты, ракеты, афалины и моржи. Что показали Ким Чен Ыну в России

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В воскресенье, 17 июля, завершился почти недельный визит лидера КНДР в Россию — Ким Чен Ын прибыл 12 сентября на спецпоезде и убыл обратно на нем же. За это время он встретился с президентом Владимиром Путиным, министром природных ресурсов Александром Козловым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Лидеру КНДР в ходе визита показали военные и гражданские самолеты, объекты на космодроме Восточный, его пустили на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников», а в Приморском океанариуме ему показали шоу с участием афалин, белух, моржа и сивучей.

Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA

Также корейскому вождю показали архивный номер журнала «Корея» со статьей о визите его деда Ким Ир Сена.

Фото: Degtyarev_Info / Telegram Фото: Degtyarev_Info / Telegram Фото: Degtyarev_Info / Telegram

До этого глава Северной Кореи был в России с визитом в 2019 году.