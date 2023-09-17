Глава Минприроды рассказал, что обсуждалось с Ким Чен Ыном

Делегация КНДР во время посещения Приморского океанариума Дальневосточного отделения Российской академии наук, Владивосток (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Во время визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию с ним обсуждались дополнительные поставки зерна и возобновление регулярного авиасообщения между странами, которое было прекращено из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил соруководитель межправительственной комиссии Россия — КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в телеграм-канале.

Также с северокорейским лидером обсудили возобновление проекта по модернизации железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР), строительство автомобильного моста через реку Туманная (переговоры останавливали из-за пандемии), повышение квоты для северокорейских студентов в российских вузах, а также гастроли труппы Мариинского театра в КНДР.

«Договорились, что в ноябре встретимся в Пхеньяне, и проведем заседание межправительственной комиссии РФ — КНДР. Этот механизм помогает нашим странам укреплять добрососедские отношения», — добавил Козлов.

Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA

За время своего шестидневного визита в Россию Ким Чен Ын посетил космодром Восточный, авиационный завод имени Гагарина, а также производственный центр головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре, аэродром с самолетами-бомбардировщиками и фрегат «Маршал Шапошников» во Владивостоке.

13 сентября лидер Северной Кореи встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры проходили около пяти часов как тет-а-тет, так и с участием делегаций обоих стран. Оценивая итоги встречи, Путин заявил, что у России есть неплохие перспективы сотрудничества с КНДР в военно-технической сфере. 16 сентября Ким Чен Ын проводил переговоры с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу. Они обсуждали вопросы, касающиеся ситуации в мире, а также укрепление сотрудничества двух стран в сфере безопасности.