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Гладков сообщил о трех сбитых целях на подлете к Шебекино

Белгородский губернатор Гладков заявил о трех сбитых целях на подлете к Шебекино
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Военная операция на Украине

В Шебекинском городском округе российская система ПВО сбила три воздушные цели на подлете к городу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи», — написал Гладков.

17 сентября Белгородская область подвергалась атакам трижды. Утром село Старый Хутор в Валуйском округе дважды попало под обстрел ВСУ. По словам главы региона, никто не пострадал, но были повреждены два домовладения. Позже украинские военные обстреляли село Козинка Грайворонского округа, повреждены были два частных дома. В тот же день около 20:40 в Белгородской области система ПВО сбила беспилотник самолетного типа, пострадавших и разрушений не было, говорил Гладков.

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Белгородская область Вячеслав Гладков ПВО Военная операция на Украине Шебекино
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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