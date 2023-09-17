Белгородское село Старый Хутор попало под обстрел

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В Белгородской области дважды попало под обстрел село Старый Хутор Валуйского округа. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что обстрел вели ВСУ, пострадавших нет, повреждены два домовладения.

«Выбиты окна, посечен забор и нарушено электроснабжение одного из домов, а также разрушен гараж», — уточнил Гладков в телеграм-канале.

Накануне, 16 сентября, Белгородская область несколько раз за сутки подвергалась атакам со стороны Украины. Днем около 13:00 российские силы ПВО сбили над территорией региона украинский дрон, сообщали в Минобороны.

Позже украинский дрон-камикадзе повредил водонапорную башню в селе Долгое Валуйского городского округа. Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотника никто не пострадал.

Ночью обстрелу подвергся город Шебекино, после чего один мужчина пострадал, он получил легкие осколочные ранения, госпитализация ему не потребовалась. Кроме того, после обстрела зафиксировали повреждения на территории складского цеха одного из промышленных предприятий, осколками снарядов повредило три машины.