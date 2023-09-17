Над Белгородской областью сбили беспилотник

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник самолетного типа, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По данным Минобороны, украинский дрон сбили около 20:40 мск.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. По подсчетам РБК, за время военной операции чаще других субъектов беспилотники атаковали Белгородскую область (56% от всех сообщений о дронах).

Накануне регион несколько раз подвергся атакам со стороны Украины. Днем системы ПВО сбили над Белгородской областью дрон, сообщали в Минобороны. О пострадавших не сообщалось.

Позднее украинский дрон-камикадзе повредил водонапорную башню в селе Долгое Валуйского городского округа. Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотника также никто не пострадал.

Киев официально не признает ответственность за атаки, однако в августе глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше. МИД России возлагал ответственность за атаки на Киев и называл это «агонией» и «абсолютной тупиковостью».