 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 103,04 (-0,19) Инвестиции, 15 сен, 16:45 Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 96,63 (+0,47) Инвестиции, 15 сен, 16:45
Ближе к заводам: почему киберриски сместились в сторону промышленности РБК и Kaspersky, 21:55
Над Белгородской областью сбили беспилотник Политика, 21:48
Российский борец проиграл американцу в поединке за бронзу на ЧМ Спорт, 21:44
Трамп заявил, что Украина могла избежать эскалации конфликта Политика, 21:34
Захарян начнет матч против «Реала» на скамейке запасных Спорт, 21:27
Над Крымом сбили два беспилотника Политика, 21:24
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 21:15
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Нагорный Карабах согласился принять гуманитарные грузы из Баку и Еревана Политика, 21:10
«Локомотив» впервые за пять лет проиграл «Оренбургу» Спорт, 20:59
США увидели заинтересованность Китая в восстановлении военных контактов Политика, 20:42
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 20:30
В Мариуполе открыли восстановленный памятник художнику Архипу Куинджи Общество, 20:26
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 19:52
На Крымском мосту приостановили движение автомобилей Общество, 19:45
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Губернатор Гладков: над Белгородской областью сбит украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник самолетного типа, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По данным Минобороны, украинский дрон сбили около 20:40 мск.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. По подсчетам РБК, за время военной операции чаще других субъектов беспилотники атаковали Белгородскую область (56% от всех сообщений о дронах).

Накануне регион несколько раз подвергся атакам со стороны Украины. Днем системы ПВО сбили над Белгородской областью дрон, сообщали в Минобороны. О пострадавших не сообщалось.

Позднее украинский дрон-камикадзе повредил водонапорную башню в селе Долгое Валуйского городского округа. Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотника также никто не пострадал.

Читайте на РБК Pro
Не только ИИ: что обсуждали в Кремниевой долине в августе
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
«Спрос в 4–5 раз превышает предложение». Что будет с рынком IPO в России

Киев официально не признает ответственность за атаки, однако в августе глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше. МИД России возлагал ответственность за атаки на Киев и называл это «агонией» и «абсолютной тупиковостью». 

Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник

Теги
Персоны
беспилотники Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил о повреждении водонапорной башни в селе после атаки дрона
Политика
Гладков сообщил о сбитой воздушной цели над селом Тулянка
Политика
Гладков сообщил об обстреле поселка Уразово в Белгородской области
Политика