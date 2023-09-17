Минобороны сообщило о перехвате дрона в Воронежской области

В пятом за день регионе нейтрализовали беспилотник

В Воронежской области беспилотник подавили с помощью сил РЭБ. Ранее сообщалось о сбитых или перехваченных дронах в Московской, Тульской, Орловской областях и Крыму

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Утром в Воронежской области был перехвачен украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

Инцидент произошел около 9:40, уточнили в ведомстве. Губернатор региона Александр Гусев добавил, что дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы, пострадавших и разрушений нет.

Прошедшей ночью дроны уничтожили еще в четырех регионах — Подмосковье, Крыму, Орловской и Тульской областях.

в Московской области силы ПВО сбили дроны в Истринском районе и Домодедовском районах. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что второй дрон сбили в Раменском районе, он находится рядом с Домодедовским.

в Крыму ПВО уничтожила в общей сложности шесть беспилотников, у западного, северо-западного и восточного побережий полуострова.

в Орловской области беспилотник упал на топливный резервуар промышленного предприятия в столице региона. Произошло возгорание, его устранили.

в Тульской области БПЛА упал на территории Логистического центра № 1 в Узловском районе. Власти сообщили, что пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры не было.

В МИД России отмечали, что атаки с помощью беспилонтников Украина использует, чтобы «отыграться на гражданских объектах» на фоне неудачного контрнаступления. По данным ведомства, выстраивать маршруты дронов Киеву помогают западные спецслужбы.

Научный сотрудника Киевского национального института стратегических исследований Николай Белесков говорил, что подобные атаки «помогают создать ощущение симметрии» в силах между украинской и российской стороной.