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Военная операция на Украине ,  
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Белгородское село Козинка попало под обстрел

Губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Козинка в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Украинские военные обстреляли село Козинка Грайворонского округа, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Повреждены два частных дома, уточнил он.

Город Грайворон расположен у границы с Сумской и Харьковской областями Украины.

Ранее сегодня губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор — оно расположено в Валуйском округе, это к юго-востоку от Белгорода. Там были повреждены два частных дома и разрушен гараж. Пострадавших нет, заявил Гладков.

Теги
Белгородская область обстрел Грайворон Вячеслав Гладков
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