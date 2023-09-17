Белгородское село Козинка попало под обстрел

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Украинские военные обстреляли село Козинка Грайворонского округа, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Повреждены два частных дома, уточнил он.

Город Грайворон расположен у границы с Сумской и Харьковской областями Украины.

Ранее сегодня губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор — оно расположено в Валуйском округе, это к юго-востоку от Белгорода. Там были повреждены два частных дома и разрушен гараж. Пострадавших нет, заявил Гладков.