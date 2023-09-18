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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин не назвал свой офис целью удара по Донецку

Пушилин: при ударе по Донецку повреждена гражданская инфраструктура, раненых нет
Сюжет
Военная операция на Украине

В результате обстрела центра Донецка повреждения получила гражданская инфраструктура, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Пушилин не назвал свой офис целью удара по Донецку
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«Зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, погибших и раненых, по предварительной информации, нет», — сказал он в видеообращении. В ударе по городу Пушилин обвинил Украину.

В предыдущем посте Пушилин рассказал, что провел оперативное совещание с правительством и главами городов и районов. Где проходило это совещание, Пушилин не назвал.

Днем 18 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что город попал под обстрел. Позднее Кулемзин уточнил, что снаряд попал в кровлю административного здания на бульваре Пушкина в Ворошиловском районе. ТАСС и «РИА Новости» сообщали о взрывах около здания администрации главы ДНР. По информации «РИА Новости», «было как минимум одно попадание в здание».

Об обстреле Ворошиловского района сообщало и представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). Удар, по его данным, нанесли со стороны Константиновки из реактивной системы залпового огня (РСЗО). ТАСС сообщает со ссылкой на оперативные службы региона, что удар, предположительно, нанесли из РСЗО HIMARS.

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Также представительство в СЦКК заявляло об обстрелах Петровского, Куйбышевского и Киевского районов Донецка снарядами калибром 155 мм. По словам Кулемзина, в Петровском районе на улице Вельяминова был ранен мужчина: он подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Такие мины могут устанавливаться при стрельбе из РСЗО.

Любое применение противопехотных мин запрещено специальной Оттавской конвенцией 1999 года. Украина подписала и ратифицирована этот договор, Россия соглашение не подписывала. Киев настаивает, что соблюдает договоренности.

Донецк регулярно подвергается обстрелам. Так, 14 сентября двое пассажиров автобуса получили ранения при обстреле Петровского района города. 4 сентября удар нанесли по Ворошиловскому и Киевскому районам. В результате возле многоквартирного дома на проспекте Мира загорелся автомобиль. В Ворошиловском районе на одном из участков приостанавливалось движение троллейбуса из-за обрыва проводов.

Пушилин не назвал свой офис целью удара по Донецку
Пушилин не назвал свой офис целью удара по Донецку

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ДНР Донецк обстрел Денис Пушилин РСЗО HIMARS
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