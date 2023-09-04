Мэр Донецка сообщил об обстреле двух районов города

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Ворошиловский и Киевский районы Донецка попали под обстрел, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

Возле многоквартирного дома на проспекте Мира загорелся автомобиль. Прилеты снарядов также зафиксировали в районе улицы Розы Люксембург. В зоне риска оказались парк кованых фигур возле Донецкого городского исполкома и ювелирный магазин «Изумруд» на перекрестке проспекта Мира и улицы Университетской.

В Ворошиловском районе на участке проспект Мира — проспект Ватутина временно приостановили движение троллейбуса № 17 из-за обрыва проводов после обстрела. Кулемзин призвал местных жителей не покидать укрытия.

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Донецк регулярно попадает под обстрелы. Накануне вечером под удар попал Петровский район. По словам Кулемзина, украинские военные выпустили пять снарядов калибра 155 м. В результате обстрела на улице Шестакова погиб мужчина 1951 года рождения, был разрушен дом на улице Черногорской.

1 сентября ВСУ обстреляли центр Донецка 15 ракетами из реактивной системы залпового огня, сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК). Ранения получили десять человек, погибла шестилетняя девочка.