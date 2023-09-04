branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (0) Инвестиции, 15:20 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 96,34 (0) Инвестиции, 15:20
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 15:35
Резников назвал цену одного дня боевых действий для Украины Политика, 15:29
В Бундестаге обвинили Шольца в блокировании поставок ракет Taurus Украине Политика, 15:26
В Сочи закончились переговоры Путина и Эрдогана в составе делегаций Политика, 15:25
В Объединенных Арабских Эмиратах создали регулятора лотерей и игровых зон Политика, 15:22
Технологические решения для бизнеса: где и как их находить — четыре пути Pro, 15:21
Le Parisien узнала об ограблении квартиры звезды UFC во время его боя Спорт, 15:19
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Мэр Донецка сообщил об обстреле двух районов города Политика, 15:10
«ВТБ Мои Инвестиции» добавили Мосбиржу и «Группу Позитив» в топ-10 акций Инвестиции, 15:09
Аналитики зафиксировали рекордный рост доли деревянных домов в России Недвижимость, 15:04
Часть истребителя F-4 отвалилась и упала на автостоянку в Анкаре Политика, 15:03
LSE запустит блокчейн-платформу для торговли традиционными активами Крипто, 15:02
В «Аяксе» объяснили отказ от трансфера Сперцяна отношением к России Спорт, 14:56
Ракова рассказала о популярности открытых экскурсий по ГКБ имени Филатова Город, 14:55
Военная операция на Украине ,  
0 

Мэр Донецка сообщил об обстреле двух районов города

Мэр Донецка Кулемзин: под обстрел попали Ворошиловский и Киевский районы города
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Ворошиловский и Киевский районы Донецка попали под обстрел, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

Возле многоквартирного дома на проспекте Мира загорелся автомобиль. Прилеты снарядов также зафиксировали в районе улицы Розы Люксембург. В зоне риска оказались парк кованых фигур возле Донецкого городского исполкома и ювелирный магазин «Изумруд» на перекрестке проспекта Мира и улицы Университетской.

В Ворошиловском районе на участке проспект Мира — проспект Ватутина временно приостановили движение троллейбуса № 17 из-за обрыва проводов после обстрела. Кулемзин призвал местных жителей не покидать укрытия.

Мэр Донецка сообщил об обстреле двух районов города
Video

Донецк регулярно попадает под обстрелы. Накануне вечером под удар попал Петровский район. По словам Кулемзина, украинские военные выпустили пять снарядов калибра 155 м. В результате обстрела на улице Шестакова погиб мужчина 1951 года рождения, был разрушен дом на улице Черногорской.

1 сентября ВСУ обстреляли центр Донецка 15 ракетами из реактивной системы залпового огня, сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК). Ранения получили десять человек, погибла шестилетняя девочка.

Мэр Донецка сообщил об обстреле двух районов города
Мэр Донецка сообщил об обстреле двух районов города

Читайте на РБК Pro
Чем грозят миру проблемы в экономике Китая
Пора рассчитаться: какие налоги платят российские бизнесмены в Таиланде
Плохой сценарий: сможет ли забастовка в Голливуде погубить Disney
Девять способов снять боль после тренировки
Теги
Донецк обстрел разрушения ДНР
Материалы по теме
В Донецке при обстреле ВСУ пострадали трое детей
Политика
Мэр сообщил о прямом попадании по многоэтажке при обстреле Донецка
Политика
В Донецке три человека погибли при детонации кассетного боеприпаса
Политика