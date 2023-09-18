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У здания администрации главы ДНР раздались взрывы

Мэр Кулемзин: центр Донецка попал под обстрел
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Военная операция на Украине
Снаряд попал в кровлю административного здания на бульваре Пушкина в Ворошиловском районе, сообщил мэр Кулемзин. Врио главы ДНР Пушилин заявил, что при обстреле «зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры», погибших нет

У здания администрации главы ДНР раздались взрывы
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Центр Донецка попал под обстрел, заявил глава города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

По его словам, «в зоне риска» бульвар Пушкина. «РИА Новости» передает, что у здания администрации главы ДНР произошли взрывы. Корреспондент агентства рассказал, что «было как минимум одно попадание в здание».

ТАСС со ссылкой на оперативные службы также сообщает о «прилетах на бульваре Пушкина», у здания администрации главы ДНР. Предположительно, здание повреждено.

Телеграм-канал представительства ДНР в СЦКК сообщает, что в 14:50 по направлению Константиновка — Ворошиловский район Донецка было выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня. В 15:20 зафиксирован обстрел по направлению Кураховка — Петровский район Донецка тремя 155-мм снарядами.

Позднее Кулемзин уточнил, что снаряд попал в кровлю административного здания на бульваре Пушкина в Ворошиловском районе.

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Врио главы ДРН Денис Пушилин заявил, что в результате обстрела центра Донецка «зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры», погибших и раненых, по предварительным данным, нет.

Обстрелы Донецка происходят регулярно. Так, 14 сентября мэр писал в телеграм-канале, что двое пассажиров автобуса получили ранения при обстреле Петровского района города. 4 сентября были обстреляны Ворошиловский и Киевский районы. В результате возле многоквартирного дома на проспекте Мира загорелся автомобиль. В Ворошиловском районе на одном из участков приостанавливалось движение троллейбуса из-за обрыва проводов.

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