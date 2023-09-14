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В Донецке при обстреле пострадали двое пассажиров маршрутки

Мэр Донецка: при обстреле пострадали двое пассажиров маршрутного автобуса
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Военная операция на Украине
Фото: kulemzin_donetsk / Telegram
Фото: kulemzin_donetsk / Telegram

Пассажиры автобуса пострадали при обстреле со стороны Украины Петровского района Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

«В результате обстрела Петровского района в микрорайоне шахты №7 поврежден автобус 93-го маршрута. Ранены женщина и мужчина, анкетные данные которых уточняются», — заявил он.

Донецк регулярно попадает под обстрел. Так, 4 сентября были обстреляны Ворошиловский и Киевский районы Донецка. В результате возле многоквартирного дома на проспекте Мира загорелся автомобиль. В Ворошиловском районе на участке проспект Мира — проспект Ватутина приостановили движение троллейбуса из-за обрыва проводов.

За день до этого украинские военные выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Донецку, под удар попал Петровский район. В результате погиб мужчина 1951 года рождения, был разрушен дом на улице Черногорской.

Шестилетняя девочка погибла и еще девять человек пострадали 1 сентября, когда ВСУ обстреляли центр Донецка 15 ракетами из реактивной системы залпового огня.

В конце августа в Донецке после обстрелов госпитализировали трех детей 2009, 2010 и 2013 годов рождения. Их доставили в больницы с осколочными ранениями и контузией.

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ДНР Донецк обстрел Автобус пострадавшие
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