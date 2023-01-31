HRW обратилась к Киеву из-за применения ВСУ запрещенных мин «Лепесток»

Правозащитники считают, что Украина могла применять противопехотные мины, жертвами которых становились дети, несмотря на официальный отказ от этого вооружения. В Киеве отвергли подозрения. Россия к договору не присоединилась

Мина «Лепесток» (Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости)

Войска Украины, предположительно, использовали для обстрелов противопехотные мины ПФМ, известные как «мины-бабочки» или «лепестки»; Киеву следует проверить эту информацию, выплатить компенсации и помочь с лечением, сообщила правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

Сотрудники HRW выявили «целый ряд случаев» обстрелов противопехотными минами территорий, близких к российским военным объектам в Изюме Харьковской области (когда он был). «Во всех девяти случаях территории были заминированы вблизи российских военных объектов, что указывает на то, что они и были целью минирования». Мины стали причиной жертв среди мирных граждан, указали в организации, до сих пор их наличие представляет серьезную угрозу.

«Есть основания полагать», что это сделали украинские военные, сказал глава отдела по видам вооружений HRW Стив Гус. Он подчеркнул, что организация обвиняет и Россию в применении таких мин, но это не оправдывает применение Украиной запрещенного вооружения.

Любое применение противопехотных мин запрещено специальной Оттавской конвенцией 1999 года. Украина подписала соглашение в 1999 году, ратифицировав его в 2005-м. Согласно конвенции, одобрившая ее страна не может выйти из договора до окончания вооруженного конфликта, в котором она участвует. Конвенция не допускает каких-либо оговорок или исключений в отношении ее положений. HRW указывает, что это оружие по своей природе не проводит различия между гражданским населением и комбатантами. Россия не подписывала договор. Власти США в 2014 году при президенте Бараке Обаме в основном приняли условия договора, прекратив приобретение противопехотных наземных мин и запретив их использование за пределами Корейского полуострова. Это решение отменил в 2020 году следующий президент Дональд Трамп. В июле 2022 года нынешний президент Джо Байден обязался уничтожить все американские запасы (кроме находящихся на Корейском полуострове), а также запретил производить или приобретать противопехотные мины либо поддерживать их использование другой страной. В пресс-службе Белого дома указали, что «это оружие оказывает непропорциональное воздействие на гражданское население, включая детей, еще долгое время после прекращения боевых действий».

Большинство мин устанавливаются вручную, однако мины типа «лепесток» были установлены в Изюме путем стрельбы из орудий реактивной системы залпового огня (РСЗО), разбрасывания с самолета или с «применением специальных комплексов дистанционного минирования».

С 19 сентября по 9 октября все опрошенные сотрудниками Human Rights Watch 100 человек (среди них врачи, спасатели, саперы и др.) подтвердили, что либо сами видели лежащие на земле мины, либо знакомы с пострадавшими от них, либо слышали о предупреждениях относительно мин в период контроля Изюма российскими войсками. Правозащитники нашли девять мест, где применялись такие мины в разных районах Изюма и установили личности 11 пострадавших от них. Врачи сообщили организации, что оказали помощь примерно 50 местным жителям, не менее пяти из них были детьми, а примерно в половине случаев пострадавшим пришлось ампутировать нижние части ног или стопы.

«Они тут повсюду», — рассказал HRW один из украинских взрывотехников о количестве мин типа «лепесток» близ Изюма. Организация со ссылкой на оценки саперов пишет, что может потребоваться десятки лет на полную очистку территории от мин и неразорвавшихся снарядов.

Более 100 жителей Изюма и близлежащих районов рассказали HRW, что российские военные раздавали листовки об опасности мин, а также занимались разминированием общественных мест и частных участков. Двое пострадавших отметили, что российские военные доставили их для лечения на территорию России на вертолете. «Все эти действия плохо согласуются с предположением, что минирование производилось российской стороной», — подчеркнули в правозащитной организации.

Human Rights Watch обратилась в начале ноября в украинские Минобороны и МИД, спросив о случаях применения противопехотных мин близ Изюма и попросив о встрече.

Минобороны Украины ответило организации спустя почти три недели, 23 ноября, заверив, что ВСУ соблюдают все международные обязательства, в том числе в отношении противопехотных мин. При этом правозащитники остались ответом недовольны: «В письме не было ни одного конкретного ответа ни на один из вопросов о применении мин ПФМ в районе Изюма». По их словам, в Минобороны Украины отказались как-либо комментировать применяемое вооружение до окончания конфликта с Россией.

На заседании стран — участниц конвенции в конце ноября делегация Украины заявила, что является «ответственной стороной» договора и никогда не рассматривала возможность применения имеющихся запасов противопехотных мин для оборонительных целей.

После выхода материала Human Rights Watch в украинском МИДе заявили, что ответственные ведомства проверят отчет организации и подчеркнули, что Киев выполняет обязательства.