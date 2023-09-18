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В Кремле заявили о непонимании Шольцем реального положения дел на Украине

Песков: слова Шольца говорят о непонимании реального положения дел на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что основным условием для переговоров между Россией и Украиной может стать только вывод российских войск из зоны спецоперации, свидетельствуют о том, что он вряд ли понимает реальное положение дел. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Это не требование Шольца, это размышления Шольца. Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальное положение дел на ринге», — прокомментировал он слова немецкого канцлера.

Шольц назвал условием для переговоров между Москвой и Киевом вывод российских войск с территории Украины в ходе федерального конгресса профсоюза Verdi 17 сентября. Он счел «циничным» требование, чтобы мирные переговоры инициировала Украина, поскольку, по его мнению, Киев должен «защищаться».

Канцлер Германии и ранее заявлял, что достичь мира на Украине невозможно без вывода российских войск. В мае он отмечал, что Киев готов к миру, но это не может означать заморозку конфликта и принятие условий, навязанных Россией.

«Россия должна вывести войска, по-другому не получится», — подчеркнул Шольц, заверив, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Украинская сторона также называла единственным условием для прекращения боевых действий отступление российских войск к границам 1991 года (тогда в состав Украины входили Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области).

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Россия, в свою очередь, настаивает на признании «новых территориальных реалий» (включения Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав страны), прекращении поставок на Украину оружия и нейтральном статусе соседней страны. В декабре 2022 года Песков говорил, что о выводе войск не может быть и речи.

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Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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