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Военная операция на Украине ,  
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Шольц назвал вывод российских войск с Украины условием для переговоров

Шольц: вывод российских войск с Украины — условие для мирных переговоров
Сюжет
Военная операция на Украине

Условием для переговоров между Москвой и Киевом является вывод российских войск с территории Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на федеральном конгрессе профсоюза Verdi. Его слова передает Tagesschau.

Шольц назвал «циничным» требования, чтобы мирные переговоры инициировала Украина. «Это циничное заявление — говорить кому-то, по чьей территории катятся танки другой страны, что ему следует вести переговоры, а не защищаться», — сказал он.

Шольц и ранее заявлял, что достичь мира на Украине невозможно без вывода российских войск. Украинская сторона также называла единственным условием для прекращения боевых действий отступление российских войск к границам 1991 года (тогда в состав Украины входили Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в декабре 2022 года говорил, что о выводе войск не может быть и речи, а также призвал Киев «принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время», в том числе появление в составе России новых субъектов.

Теги
Персоны
Олаф Шольц Германия Украина переговоры
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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