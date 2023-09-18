Шольц назвал вывод российских войск с Украины условием для переговоров

Условием для переговоров между Москвой и Киевом является вывод российских войск с территории Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на федеральном конгрессе профсоюза Verdi. Его слова передает Tagesschau.

Шольц назвал «циничным» требования, чтобы мирные переговоры инициировала Украина. «Это циничное заявление — говорить кому-то, по чьей территории катятся танки другой страны, что ему следует вести переговоры, а не защищаться», — сказал он.

Шольц и ранее заявлял, что достичь мира на Украине невозможно без вывода российских войск. Украинская сторона также называла единственным условием для прекращения боевых действий отступление российских войск к границам 1991 года (тогда в состав Украины входили Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в декабре 2022 года говорил, что о выводе войск не может быть и речи, а также призвал Киев «принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время», в том числе появление в составе России новых субъектов.