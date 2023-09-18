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В Пекине анонсировали визит Ван И в Москву и его встречу с Патрушевым

Глава МИД Китая Ван И посетит Россию и проведет консультации по безопасности
Ван И
Ван И (Фото: Noel Celis - Pool / Getty Images)

Министр иностранных дел Китая Ван И приедет в Россию для проведения консультаций по безопасности, сообщила официальный представитель китайского МИДа Мао Нин.

Ван И посетит Россию по приглашению секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Цель визита — проведение стратегических консультаций по вопросам безопасности между двумя странами. Китайский министр будет находиться в России с 18 по 21 сентября.

В последний раз Ван И и Патрушев проводили переговоры 25 июля. Тогда они встретились в Йоханнесбурге в Южно-Африканской Республике на заседании представителей, курирующих вопросы безопасности стран БРИКС.

«Обсуждены вопросы углубления российско-китайского сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах, а также поступательного расширения практического взаимодействия России и Китая в целях комплексного укрепления безопасности двух стран», — сообщал российский Совбез.

Как пишет Reuters, визит Ван И в Россию станет подготовкой к возможной поездке российского президента Владимира Путина в Пекин для участия в форуме «Один пояс, один путь» в октябре. В Китай его пригласил председатель КНР Си Цзиньпин во время поездки в Москву в марте.

О том, что Путин приедет на форум в Пекине в октябре, писал Bloomberg со ссылкой на три источника. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что график обмена визитами между Россией и Китаем на высшем уровне прорабатывается, конкретные даты называть еще рано.

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