Российские военные уничтожили две разведывательные и одну штурмовую группу ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Восток» уничтожили на южнодонецком направлении две разведывательные и одну штурмовую группу ВСУ. Об этом рассказал «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Российские военные уничтожили три группы ВСУ в районе села Приютное в Запорожской области. Кроме того, бойцы «Востока» сорвали выход группы пехоты противника в направлении села Старомайорское в Волновахском районе ДНР и помешали ротации подразделений ВСУ севернее села Никольское в том же районе.

В Волновахском районе в последние недели идут тяжелые бои. Врио главы ДНР Денис Пушилин в конце августа называл Старомайорское, а также поселок Урожайное двумя «самыми горячими» точками на линии боевого соприкосновения в ДНР. Административный центр района — город Волноваха — регулярно попадает под обстрелы.

Минобороны России регулярно отчитывается об отражении атак украинской армии в Волновахском районе. В частности, 17 сентября подразделения группировки «Восток» остановили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Старомайорского и Приютного.