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При обстреле Волновахи в ДНР получили ранения члены избиркома

Члены избирательной комиссии пострадали при обстреле Волновахи в ДНР
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Военная операция на Украине

Члены участковой избирательной комиссии пострадали при обстреле украинскими военными города Волноваха в ДНР. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Владимир Высоцкий, передает Донецкое агентство новостей.

Он не назвал число раненых, но уточнил, что ранения не тяжкие.

С 31 августа по 7 сентября в ДНР проходило досрочное голосование по выборам депутатов Народного Совета и представительных органов муниципальных образований. Основной этап голосования будет длится с 8 по 10 сентября. Явка избирателей за восемь дней досрочного голосования в Народный Совет ДНР составила более 45%, сообщил в пресс-службе регионального избиркома.

Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября. ЦИК сообщал, что в этот день запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте России и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В ЛНР и ДНР выберут депутатов народных советов, в Запорожской области — законодательного собрания, в Херсонской — областной думы.

Теги
Волноваха ДНР Избирком обстрел Выборы
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