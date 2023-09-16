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Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью дроне

Минобороны: средства ПВО сбили дрон над территорией Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Российские средства ПВО сбили украинский дрон над территорией Белгородской области, сообщило в телеграм-канале Минобороны.

Дрон сбили в небе над регионом около 13:00 мск. В каком районе области это произошло, в ведомстве не уточнили.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников, они участились в последние месяцы. Так, в ночь на 16 сентября два дрона сбили над Калужской и Тверской областями.

Белгородская область подвергалась атаке дрона 13 сентября. Дрон сбили вечером, около 21:30 мск.

Киев официально не признает ответственность за атаки. Однако в августе глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше.

Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью дроне
Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью дроне

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Теги
беспилотники Белгородская область Минобороны
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