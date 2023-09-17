Советник президента США Салливан и глава МИД Китая Ван И встретились на Мальте

Салливан и Ван И провели переговоры на Мальте

Джейк Салливан (Фото: Nathan Howard / CNP / Global Look Press)

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава МИД Китая Ван И провели встречу на Мальте, сообщил Белый дом.

Переговоры прошли 16–17 сентября. «Эта встреча была частью постоянных усилий по поддержанию открытых линий связи и ответственному управлению отношениями», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили ключевые вопросы в отношениях между странами — региональную безопасность, военную операцию на Украине, а также стабильность в Тайваньском проливе.

Источники Bloomberg и Reuters сообщали, что одной из тем встречи стало обсуждение предстоящих переговоров президента США Джо Байдена и его китайского коллеги Си Цзиньпина.

В мае госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Си Цзиньпином. Это был визит наиболее высокопоставленного чиновника США в Китай за последние пять лет. Пекин заявлял, что отношения двух государств находятся на низшей точке.

Последняя встреча президента США Джо Байдена и его китайского коллеги состоялась на полях саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года. В мае 2023 года Байден заявил, что следующая встреча с Си возможна, но точные даты пока неизвестны. «Рано или поздно», — отметил он.

В сентябре президент США заявил, что расстроен отсутствием китайского коллеги на саммите G20 в Нью-Дели, но «собирается увидеться с ним».

Отношения стран ухудшились после начала Россией военной операции на Украине. Китай занял нейтральную позицию — не вводил санкции, но поддержал территориальную целостность Украины.

США, осуждая действия России на Украине, вводят санкции против российских физических и юридических лиц и оказывают военную помощь Киеву. Белый дом не исключал санкции против Китая, если тот поддержит Россию в конфликте на Украине.