 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 103,04 (-0,19) Инвестиции, 15 сен, 16:45 Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 96,63 (+0,47) Инвестиции, 15 сен, 16:45
Лукашенко напомнил соседям, что вместо «красных» у Белоруссии одна линия Политика, 18:56
Антициклон-трансформер принесет в Россию субтропическую жару Общество, 18:52
Президент Финляндии назвал Путина «одержимым» русской культурой Политика, 18:43
Два россиянина вышли в финал на чемпионате мира по вольной борьбе Спорт, 18:42
Как пить и не страдать от похмелья: объясняет генетик Pro, 18:27
Супергол пяткой лучшего бомбардира РПЛ помог «Зениту» разгромить «Рубин» Спорт, 18:23
В Курской области обстреляли Тёткино и Попово-Лежачи Политика, 18:05
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Салливан и Ван И провели переговоры на Мальте Политика, 17:57
Самолеты, ракеты, афалины и моржи. Что показали Ким Чен Ыну в России Политика, 17:42
Россиянка не успела получить американскую визу перед дебютом в UFC Спорт, 17:33
У Подольска образовалась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП Общество, 17:11
Следовавший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у Стамбула Общество, 16:57
Прервалась рекордная серия Ферстаппена по победам подряд в «Формуле-1» Спорт, 16:51
Сбежавший из «Локомотива» легионер забил гол в дебютном матче за «Зенит» Спорт, 16:49
Политика ,  
0 

Салливан и Ван И провели переговоры на Мальте

Советник президента США Салливан и глава МИД Китая Ван И встретились на Мальте
Джейк Салливан
Джейк Салливан (Фото: Nathan Howard / CNP / Global Look Press)

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава МИД Китая Ван И провели встречу на Мальте, сообщил Белый дом.

Переговоры прошли 16–17 сентября. «Эта встреча была частью постоянных усилий по поддержанию открытых линий связи и ответственному управлению отношениями», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили ключевые вопросы в отношениях между странами — региональную безопасность, военную операцию на Украине, а также стабильность в Тайваньском проливе.

Источники Bloomberg и Reuters сообщали, что одной из тем встречи стало обсуждение предстоящих переговоров президента США Джо Байдена и его китайского коллеги Си Цзиньпина.

В мае госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Си Цзиньпином. Это был визит наиболее высокопоставленного чиновника США в Китай за последние пять лет. Пекин заявлял, что отношения двух государств находятся на низшей точке.

Последняя встреча президента США Джо Байдена и его китайского коллеги состоялась на полях саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года. В мае 2023 года Байден заявил, что следующая встреча с Си возможна, но точные даты пока неизвестны. «Рано или поздно», — отметил он.

Читайте на РБК Pro
«Я заслуживаю особого отношения»: кто такие уязвимые нарциссы
12 типов родителей, из-за которых ребенок теряет связь со своими эмоциями
Как дефицит графических процессоров повлияет на рост рынка ИИ
Что внушает сериал «Симпсоны» и как нам надо жить во времена медиавирусов

В сентябре президент США заявил, что расстроен отсутствием китайского коллеги на саммите G20 в Нью-Дели, но «собирается увидеться с ним».

Отношения стран ухудшились после начала Россией военной операции на Украине. Китай занял нейтральную позицию — не вводил санкции, но поддержал территориальную целостность Украины.

США, осуждая действия России на Украине, вводят санкции против российских физических и юридических лиц и оказывают военную помощь Киеву. Белый дом не исключал санкции против Китая, если тот поддержит Россию в конфликте на Украине.

Теги
Китай США Ван И Джейк Салливан переговоры
Материалы по теме
Байден заявил, что разочарован отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20
Политика
Reuters узнал, что Си Цзиньпин, вероятно, пропустит саммит G20 в Индии
Политика
США и Китай приняли меры по ослаблению напряжения в торговле
Экономика