Байден заявил, что разочарован отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

О том, что Си Цзиньпин может пропустить саммит G20 в Нью-Дели из-за «соперничества с Индией», ранее сообщал Reuters со ссылкой на источники. Байден заявил, что разочарован возможным отсутствием лидера КНР на саммите

Президент США Джо Байден (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин (слева) перед встречей на Бали в преддверии саммита G20 (Фото: Li Xueren / Xinhua / ТАСС)

Президент США Джо Байден заявил, что разочарован возможным отсутствием председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в текущем месяце в Нью-Дели., передает Reuters.

«Я разочарован <…> но я собираюсь увидеться с ним [с лидером Китая]», — сказал Байден, не уточнив детали возможной встречи.

В пятницу китайский МИД сообщил, что пока не может прояснить ситуацию, связанную с планами китайского лидера относительно поездки на саммит G20. По данным Reuters, Пекин отправит на саммит главу правительства Ли Цяна вместо Си. Опрошенные агентством аналитики сочли, что решение Китая может быть вызвано соперничеством с Индией.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в начале сентября говорил, что Байден определенно хотел бы увидеться с Си Цзиньпином в Нью-Дели.

Financial Times писала, что если китайский лидер действительно впервые откажется от посещения саммита «Большой двадцатки», то это подорвет статус форума в качестве глобальной площадки для дискуссий мировых лидеров и станет ударом по позициям Индии. «Они весь год работали над тем, чтобы сорвать нашу совместную работу. <...> Неучастие — это очевидный шаг», — сказал источник издания среди западных чиновников, участвующих в организации саммита.