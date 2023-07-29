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Россия выделит $2 млн на закупку продовольствия для Мали

Президент Путин: Россия выделит $2 млн на закупку продовольствия для Мали через ООН
Фото: Alain Amontchi / Reuters
Фото: Alain Amontchi / Reuters

Правительство России решило выделить $2 млн на закупку продовольствия для Мали по каналам ООН, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с коллегой из африканского государства Ассими Гоитой.

«По мере необходимости мы стараемся тоже поддержать вашу страну и напрямую, и через соответствующие структуры ООН. Правительством России, в частности, принято решение о выделении $2 млн на закупку через ВПП (Всемирная продовольственная программа. — РБК) ООН новой партии продовольствия для наших малийских друзей», — сказал президент России.

Москва намерена развивать торгово-инвестиционное сотрудничество с Мали, продолжил Путин. Он обратил внимание, что в этом плане у стран «наблюдается некоторый спад». «Он и так-то небольшой был, но и спад мы наблюдаем. Хотя со многими странами Африки у нас растет товарооборот», — отметил глава государства.

Среди перспективных направлений для сотрудничества двух стран Путин назвал горнорудную промышленность, энергетику, развитие инфраструктуры и сельского хозяйства. Он также отметил общность подходов двух стран к решению международных и региональных проблем.

Гоита со своей стороны поблагодарил Путина за поставки зерна и заявил о готовности Мали укреплять двусторонние связи с Россией. «Я очень рад тому качеству, которое характеризует наши отношения в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, в научных исследованиях, геологоразведочных исследованиях, обороне, безопасности», — сказал он. Глава государства напомнил, что Мали и Россия подписали четыре соглашения о сотрудничестве в области экономики и высшего образования. Это указывает на общие устремления углубить это сотрудничество и поднять его на новый уровень, считает он.

Ранее, 17 июля, российская сторона отказалась продлевать зерновую сделку. Это соглашение было заключено год назад Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН. Сделка включала в себя две части: черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт. Соглашение продлевалось автоматически, если ни одна из сторон не выступала против.

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Украина и страны Запада обвинили Москву в подрыве продовольственной безопасности и в том, что она обрекает зависимые от украинского зерна страны — в первую очередь африканские — на голод. Россия отвергла эти обвинения, пояснив, что отказывается продлевать сделку, так как основная часть зерна уходит не в Африку, а в благополучный Евросоюз. Кроме того, Запад не вывел из-под санкций российские удобрения и зерно, хотя это условие было ключевым для Москвы в подписанном между Россией и ООН меморандуме.

Зерновой вопрос обсуждался в первый день саммита Россия — Африка, где встречались Путин и главы африканских государств. Российский президент пообещал, что в ближайшие три-четыре месяца Москва безвозмездно передаст зерно шести странам — это Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрея — по 25–50 тыс. т каждой.

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