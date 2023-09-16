Кожемяко обсудит с Ким Чен Ыном обмен школьными группами для отдыха

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приехал в Приморье, сообщил в телеграм-канале губернатор края Олег Кожемяко.

«Впереди — насыщенная программа визита. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов. В частности перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха», — написал он.

Бронированный поезд лидера КНДР прибыл на железнодорожную станцию Артем в 45 км от Владивостока. На перроне его встретили Кожемяко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, а также ученики местной школы № 7, передает ТАСС.

Визит Ким Чен Ына в Россию начался 12 сентября, он на спецпезде приехал на станцию Хасан в Приморском крае. 13 сентября лидер КНДР посетил космодром Восточный в Амурской области, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Затем он прибыл в Комсомольск-на-Амуре и осмотрел инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Гагарина. На 16 сентября у него запланированы переговоры с главой Минобороны Сергеем Шойгу, который посещал Пхеньян в конце июля.

На этом фоне северокорейского лидера внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Страны Запада ранее выражали озабоченность из-за контактов Пхеньяна и Москвы; США предположили, что КНДР, возможно, могла поставлять России оружие для использования на Украине. Российская и северокорейская стороны отвергают подобные заявления.