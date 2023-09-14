В Москве с 1 сентября от наезда электросамокатов пострадали 11 детей

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С начала сентября в Москве пострадали 11 детей-пешеходов после наезда на них водителей на электросамокатах, сообщили в столичном ГИБДД.

«Уважаемые участники дорожного движения, будьте бдительны при передвижении на электросамокатах. Помните, что на тротуаре приоритет у пешехода!» — сообщили в ведомстве.

Аварии с участием электросамокатов в последнее время происходят регулярно. Один из недавних инцидентов произошел в Оренбургской области 13 августа. Двое подростков на электросамокате врезались в легковой автомобиль и погибли. В Москве 28 августа полиция задержала курьера, который на самокате сбил 6-летнего ребенка.

С 1 марта 2023 года в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения для СИМ — электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров и др. Для них установили максимальную скорость передвижения не более 25 км/ч, максимальный вес не более 35 кг, для регулировки движения СИМ ввели специальные дорожные знаки.

В конце августа ужесточение ответственности для электросамокатчиков поддержал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он привел статистику, согласно которой количество ДТП с самокатами увеличилось более чем в 40 раз. По словам спикера, аварии происходят во всех регионах страны, пострадавшие в основном дети и пожилые люди.