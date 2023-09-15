Великобритания внесла ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций

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Министерство внутренних дел Великобритании внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Соответствующее распоряжение принял парламент страны 6 сентября. Теперь принадлежность к ЧВК «Вагнер» или поддержка формирования (в том числе ношение символики) на территории Великобритании будут считаться уголовным преступлением. За его совершение грозит штраф и/или до 14 лет лишения свободы. Кроме того, найденные на территории Великобритании активы, связанные с ЧВК, будут подлежать конфискации.

В британском перечне террористических организаций сказано, что ЧВК «Вагнер» участвовала в различных военных действиях, в том числе на Украине, в Сирии, Центрально-Африканской Республике, Судане, Ливии, Мозамбике и Мали.

Формирование, по данным британских властей, причиняло серьезный ущерб имуществу, применяло насилие в отношении военнослужащих и гражданских лиц, в том числе на Украине. ЧВК также «замешана в серьезных актах насилия и причинении ущерба имуществу во время работы в некоторых штатах Африки».

В январе Минфин США объявил ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией. По данным американских властей, формирование причастно к массовым казням, изнасилованиям, похищениям детей и применении физического насилия в ЦАР и Мали. Террористической организацией ЧВК «Вагнер» признали Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и власти Литвы.

В Совете Евросоюза по иностранным делам утверждают, что «группа Вагнера несет ответственность за серьезные нарушения прав человека на Украине, в Сирии, Ливии, ЦАР, Судане и Мозамбике, в том числе за пытки и внесудебные, массовые или произвольные казни и убийства». ЕС ввел санкции против самой ЧВК и связанных с ней лиц.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что формирование «в любых своих действиях свято защищает интересы России, при этом соблюдая все нормы морали». В ЦАР компания предотвратила переворот, уничтожила тысячи террористов в Сахеле, пояснил он. Компания, по словам бизнесмена, не подпадает под критерии террористической организации.