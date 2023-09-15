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Военная операция на Украине ,  
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Путин обвинил США в применении кассетных боеприпасов руками украинцев

Путин: США используют кассетные боеприпасы руками украинской армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анна Войтенко / Reuters
Фото: Анна Войтенко / Reuters

Вашингтон использует кассетные боеприпасы руками украинцев, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Журналист спросил Путина о последних данных по применению этого вида оружия в зоне военной операции. В ответ президент сказал, что «применяются и самым широким образом».

«Есть одна страна, которая считает, что она исключительная, — это Соединенные Штаты. Даже то, что она считает преступлением, она позволяет себе делать, потому что это ведь США применяют кассетные боеприпасы, в данном случае просто руками украинской армии», — заявил Путин.

Он отметил, что эта ситуация «является главной проблемой сегодняшних международных отношений». «Поэтому да, они применяют, к сожалению, сами называют это преступлением и делают это», — заключил президент.

8 июля президент США Джо Байден заявил, что у Украины заканчиваются боеприпасы, в связи с чем Вашингтон принял решение поставить Киеву кассетные снаряды. Он назвал это временной мерой на период, пока у США не будет достаточно вооружений для передачи Украине. Путин предупредил, что Россия пойдет «на зеркальные действия» в ответ на обстрелы Украиной кассетными боеприпасами.

12 сентября агентство Reuters со ссылкой на трех неназванных американских чиновников сообщило, что США рассматривают возможность послать Украине ракеты ATACMS или GMLRS с кассетной боевой частью. Первые могут бить на расстояние до 300 км и переносить около 300 кассетных боеприпасов, а вторые — до 72 км с 404 кассетными бомбами внутри.

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Украина уже получила от США кассетные снаряды калибра 155 мм, дальность стрельбы таких систем не превышает 30 км, а один снаряд вмещает до 48 суббоеприпасов.

Теги
Владимир Путин США кассетные боеприпасы Украина
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