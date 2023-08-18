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В Донецке три человека погибли при детонации кассетного боеприпаса

СЦКК: три человека погибли в результате взрыва неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса
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Военная операция на Украине
Фото: DNR_SCKK / Telegram
Фото: DNR_SCKK / Telegram

Три человека погибли в результате детонации ранее не разорвавшегося кассетного суббоеприпаса в Киевском районе Донецка, сообщил Совместный центр контроля и координации (СЦКК) в республике.

Все трое — сотрудники коммунального предприятия: два мужчины 1998 года рождения и один — 1996 года рождения. Еще один, мужчина 1971 года рождения, был ранен, его госпитализировали.

По информации СЦКК, обстрел кассетными боеприпасами по Киевскому району произошел вечером 16 августа. Тогда было выпущено два снаряда калибром 155 мм.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что за период с 9:00 до 21:00 18 августа Донецк обстреляли 17 раз, в том числе боеприпасами кассетного типа: в направлении Куйбышевского, Петровского, Киевского и Кировского районов было выпущено 45 снарядов калибром 155 мм, из них 11 кассетных и девять ракет из РСЗО.

12 августа врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска обстреляли населенные пункты в республике кассетными снарядами. В результате обстрела погиб мирный житель, пострадали шесть человек, среди них — двенадцатилетняя девочка.

В середине июля США поставили Украине кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден называл это решение «временным» на тот период, пока у Вашингтона не будет достаточно оружия для передачи Киеву. Президент Владимир Путин заявил, что Россия пойдет «на зеркальные действия» в ответ на обстрелы Украиной кассетными боеприпасами.

Теги
Донецк СЦКК кассетные боеприпасы
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