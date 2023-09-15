Финляндия отвела полгода на вывоз зарегистрированных в России машин

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Все машины с российскими номерами должны покинуть Финляндию в срок до 16 марта 2024 года ввиду запрета на их въезд в страну. Об этом заявила финский министр иностранных дел Элина Валтонен, передает Yle.

Она подчеркнула, что права пользоваться автомобилями, зарегистрированными в России, нет даже у тех, кто постоянно проживает в Финляндии. Возможность их конфискации при этом не рассматривается, сообщила министр. Такой сценарий возможен лишь в случае уголовного расследования, уточнил Yle.

Финляндия считает важным одинаковое применение санкционной политики во всех странах Евросоюза, подчеркнула Валтонен. Хельсинки и дальше готов соблюдать антироссийские санкции, которые ввел ЕС, заключила она.

Днем 15 августа финский МИД объявил, что власти страны пересмотрели свое решение не запрещать россиянам въезд в страны ЕС на автомобилях с российской регистрацией и номерами. Запрет вступит в силу в полночь 16 сентября. Ранее Финляндия отказывалась следовать соответствующим рекомендациям Еврокомиссии.

После вступления в силу запрета въехать в страну на зарегистрированной в России машине смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, либо члены их семей, а также дипломаты. Кроме того, ограничение не распространяется на случаи, когда въезд необходим по гуманитарным соображениям.

Кроме Финляндии такой же запрет установили Эстония, Латвия и Литва, у которых с Россией есть сухопутная граница. Так же поступила Германия.

Вопрос о запрете въезда был поднят после разъяснений Еврокомиссии от 8 сентября, в которых было сказано, что въезд в страны ЕС на личных автомобилях (таможенный код 8703 — автомобили для перевозки менее десяти человек), зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт, даже если машины используются в личных целях. В ЕК подчеркнули, что каждая страна-член вправе сама решать, вводить ли запрет, и что разъяснения носят рекомендательный характер.