Минобороны заявило об уничтожении морского беспилотника ВСУ в Черном море

Малый ракетный корабль «Аскольд» (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Утром 15 сентября малый ракетный корабль «Аскольд», входящий в состав Черноморского флота, обнаружил и уничтожил плавающий беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море, сообщило Минобороны.

«Огнем из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен», — уточнили в ведомстве.

Малый корабль «Аскольд» вооружен ракетами «Калибр» и морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М».

Минобороны регулярно сообщает об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море. 14 сентября ведомство заявило о попытке пяти украинских беспилотиных катеров атаковать патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря, их уничтожили. Позже в тот же день Минобороны сообщило, что морская авиация обезвредила еще один морской дрон в Черном море.

10 сентября оборонное ведомство заявило, что российские самолеты уничтожили три американских катера Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавших в направлении Крымского побережья. Их обнаружили в западной части акватории Черного моря, северо-восточнее острова Змеиный.