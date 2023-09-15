Путин посоветовал Украине бросить танго и вернуться к собственному гопаку

Путин: танго — это хорошо, но Украине нужен гопак, а не танцы под чужую дудку

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Танго — хороший танец, но Украине стоит вспомнить о собственных танцах, а не использовать чужие. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Ее видео опубликовала пресс-служба Кремля.

«Танго — это, конечно, хорошо. Но я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. Вот это важно. А то так все время будут под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется «барыню», ну или в лучшем случае — «казачка», — сказал он.

Так глава государства прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «для танго нужны двое», и оценил перспективы переговоров с Киевом. Президент заявил, что Соединенные Штаты «сами не умеют танцевать это танго», но «пытаются кого-то учить».

Гопак — украинский национальный танец, возникший в XVI–XVIII веках. Его появление связывают с боевыми тренировками казаков Запорожской Сечи. Изначально гопак был сольным, преимущественно мужским танцем. Позднее он обрел и другие формы, став в том числе парным и групповым. Танго возникло в Южной Америке в 1880-х годах. Относится к латиноамериканским танцам и исполняется парой — мужчиной и женщиной.

Блинкен заверил 10 сентября, что Киев готов к переговорам с Москвой и начнет их при готовности Путина к диалогу. Тот, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от этой возможности, и предложил «другой стороне» объявить о желании их начать. Если Соединенные Штаты считают, что Киев готов вступить в переговорный процесс, пусть добьются от Украины отмены указа о запрете мирных переговоров, отмечал президент России.

Указ, о котором идет речь, украинский президент Владимир Зеленский подписал в октябре 2022 года. Он предусматривает отказ от переговоров с Россией, пока во главе государства стоит Путин. Это решение было принято в ответ на включение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдума 30 сентября. Сам Зеленский в тот день сказал, что Украина готова к переговорам с Россией, но с другим президентом.

Глава МИД России Сергей Лавров допускал, что Зеленский может изменить свое решение, если ему об этом скажут британские или американские власти.