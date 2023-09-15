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Путин предложил «другой стороне» сообщить о желании начать переговоры

Путин: Россия не отвергала переговоры, желание должна проявить другая сторона
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Военная операция на Украине

Путин предложил «другой стороне» сообщить о желании начать переговоры
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Россия не отказывалась от перспективы начать мирные переговоры, однако для этого соответствующее желание должна выразить и «другая сторона». Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. Видео встречи показала пресс-служба Кремля.

Президента попросили прокомментировать заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «для танго нужны двое», а также оценить перспективы переговорного процесса.

«Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать этого танго. Они все решают <...> с позиции силы», — сказал президент. Вашингтон, по словам Путина, «пытается кого-то учить», но сам не умеет или не хочет этого делать.

«Второе, и я уже на этот счет говорил: мы никогда не отказывались от переговоров. Поэтому, пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть делает это. Скажет об этом прямо. Вот я говорю, а с той стороны мы что-то не слышим», — заключил президент России.

Путин неоднократно подчеркивал, что Москва готова к переговорам с Киевом. Если Соединенные Штаты считают, что Украина сама к ним готова, то пусть добьются отмены указа украинского президента Владимира Зеленского о запрете переговоров, сказал он 12 сентября.

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Незадолго до этого Блинкен заверил, что Киев готов к ним и вступит в переговорный процесс при готовности Путина к диалогу. Однако признаков, что тот «проявляет какой-либо интерес к конструктивной дипломатии», пока нет, считает госсекретарь США.

В начале октября 2022 года Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины об отказе от переговоров с Россией, пока во главе государства стоит Путин. Это решение было принято в ответ на включение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдума 30 сентября. Сам Зеленский в тот день сказал, что Украина готова к переговорам с Россией, но с другим президентом.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что Зеленский может отказаться от такого решения, в том числе если ему об этом скажут американские или британские власти. «Прикажут ему из Вашингтона, из Лондона, он скажет: «Есть!» И придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо», — полагает министр.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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