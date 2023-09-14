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Лукашенко прилетел в Сочи для встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи для встречи с Путиным
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: МИД РФ)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи, сообщает «Пул Первого».

В аэропорту Лукашенко встретил мэр Сочи Алексей Копайгородский в составе делегации Краснодарского края. Он сообщил, что белорусский президент прибыл в город на двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Агентство БелТА сообщало, что сами переговоры запланированы на 15 сентября, а президенты обсудят «международную повестку и региональную проблематику», промышленность, сельское хозяйство и другие сферы экономики, а также «общую большую работу в сфере импортозамещения».



В 2023 году Лукашенко и Путин встречались в феврале в подмосковном «Ново-Огарево», в апреле в Москве, в июне в Сочи и в июле в Санкт-Петербурге.

Во время последней поездки белорусского президента в Россию они обсуждали в том числе ход военных действий на Украине. Лукашенко поблагодарил Путина за готовность оказать поддержку его стране в случае внешней агрессии, а также показал ему карту переброски польских военных к границам Союзного государства.

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Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия Сочи
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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политик, президент России

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