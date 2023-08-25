branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 102,26 (-0,21) Инвестиции, 17:06 Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 94,71 (+0,31) Инвестиции, 17:06
BYD представил кроссовер Song L на автосалоне в Чэнду Авто, 17:48
Исинбаева ответила на замалчивание ее заслуг World Athletics Спорт, 17:47
«Зарядье» второй раз за неделю закрыли из-за неизвестного объекта Общество, 17:41
Reuters узнал о новых условиях России для уходящих с рынка компаний Экономика, 17:38
Кластер «Суперметалл»: как совместить ночные тусовки с бизнесом РБК Стиль и Honor, 17:38
В США выставили на продажу дом за $1 Недвижимость, 17:32
Заседание Совбеза Путин посвятил поддержке соотечественников за рубежом Политика, 17:27
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Лукашенко пообещал ЧВК «Вагнер» ленинскую формулу жизни в Белоруссии Политика, 17:20
Рост на 21% и более: пять китайских акций с привлекательным апсайдом Pro, 17:19
Глава Минэнерго допустил лицензирование экспорта нефтепродуктов Бизнес, 17:15
«Производить легковушки невыгодно». Что стало с заводом Ford в Елабуге Авто, 17:10
Суд в ЕС счел клеветой слова об Усманове как о «любимом олигархе Путина» Политика, 17:09
В Тверской области вывозят обломки рухнувшего самолета Пригожина. Видео Политика, 17:09
Нападающий покинул сборную Испании из-за скандала с поцелуем футболистки Спорт, 17:07
Катастрофа самолета Пригожина ,  
0 

Лукашенко заявил о непричастности Путина к катастрофе самолета Пригожина

Александр Лукашенко исключил причастность Путина к катастрофе самолета Пригожина
Сюжет
Катастрофа самолета Пригожина
Лукашенко заявил, что не может представить, чтобы к крушению бизнес-джета Пригожина был причастен Путин. Ранее Кремль также опроверг эту версию, которую выдвигали на Западе, и призвал дождаться итогов расследования
Место крушения самолета
Место крушения самолета (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его российский коллега Владимир Путин не имеет отношения к крушению самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он также сказал, что не знает, кто это сделал.

«Я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», — заявил президент Белоруссии (цитата по БелТА).

Лукашенко также рассказал, что во время своего последнего визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ, судя по информации с его сайта, он был там зимой) получил сведения о подготовке покушения на Пригожина. Эту информацию он передал Путину, а также директору ФСБ Александру Бортникову. Позднее, со слов президента Белоруссии, Пригожин рассказал, что получил от Путина эту информацию.

24 июня ЧВК «Вагнер» Пригожина устроила в России мятеж. Путин называл случившееся предательством и сравнивал с «ударом в спину».

Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, чтобы прекратить мятеж. Было принято решение, что бизнесмен и силы ЧВК уйдут в Белоруссию, часть бойцов подписали контракты с Минобороны.

Белорусский лидер после крушения самолета Пригожина заявил, что «Вагнер» будет жить в Беларуси» и дальше.

Белорусский президент сказал, что не должен был «обеспечивать безопасность Пригожина», «в таком ключе» ничего не обсуждалось, но он без конкретики предупреждал его о потенциальной гибели.

Бизнес-джет Пригожина Embraer разбился 23 августа в районе населенного пункта Куженкино в Тверской области. По данным Росавиации, основатель «Вагнера» значился в списке пассажиров. В МЧС сообщили, что погибли все 10 человек, которые находились на борту. Среди них были бойцы ЧВК, в том числе командир Дмитрий Уткин, а также три члена экипажа.

Читайте на РБК Pro
Почему саморазвитие становится вредной привычкой и как этого избежать
12 типов родителей, из-за которых ребенок теряет связь со своими эмоциями
Индекс страха и жадности растет: что случилось на рынке криптовалют
Уродство за $1,4 млрд: как «клоунские» кроссовки Hoka покорили мир

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 25 августа, комментируя версии западных СМИ, что к падению самолета Пригожина причастен Кремль и что это было убийство, заявил: «все это ложь». По его словам, вокруг этой темы сейчас «много спекуляций», на Западе они «подаются с известного угла», а нужно основываться на фактах и дождаться результатов следствия.

Следственный комитет после крушения самолета завел дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По ней грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник РБК в правоохранительных органах рассказал, что следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Авторы
Теги
Персоны
Андрей Гатинский, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Александр Лукашенко Евгений Пригожин Владимир Путин авиакатастрофа
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко вспомнил разговоры с Пригожиным о безопасности, мыле и веревке
Политика
Авиакомпания отвергла связь второго Embraer с Пригожиным
Политика
«МК» узнал о парашютах на бизнес-джете Пригожина
Политика