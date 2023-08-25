Лукашенко заявил о непричастности Путина к катастрофе самолета Пригожина

Лукашенко заявил, что не может представить, чтобы к крушению бизнес-джета Пригожина был причастен Путин. Ранее Кремль также опроверг эту версию, которую выдвигали на Западе, и призвал дождаться итогов расследования

Место крушения самолета (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его российский коллега Владимир Путин не имеет отношения к крушению самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он также сказал, что не знает, кто это сделал.

«Я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», — заявил президент Белоруссии (цитата по БелТА).

Лукашенко также рассказал, что во время своего последнего визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ, судя по информации с его сайта, он был там зимой) получил сведения о подготовке покушения на Пригожина. Эту информацию он передал Путину, а также директору ФСБ Александру Бортникову. Позднее, со слов президента Белоруссии, Пригожин рассказал, что получил от Путина эту информацию.

24 июня ЧВК «Вагнер» Пригожина устроила в России мятеж. Путин называл случившееся предательством и сравнивал с «ударом в спину». Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, чтобы прекратить мятеж. Было принято решение, что бизнесмен и силы ЧВК уйдут в Белоруссию, часть бойцов подписали контракты с Минобороны. Белорусский лидер после крушения самолета Пригожина заявил, что «Вагнер» будет жить в Беларуси» и дальше.

Белорусский президент сказал, что не должен был «обеспечивать безопасность Пригожина», «в таком ключе» ничего не обсуждалось, но он без конкретики предупреждал его о потенциальной гибели.

Бизнес-джет Пригожина Embraer разбился 23 августа в районе населенного пункта Куженкино в Тверской области. По данным Росавиации, основатель «Вагнера» значился в списке пассажиров. В МЧС сообщили, что погибли все 10 человек, которые находились на борту. Среди них были бойцы ЧВК, в том числе командир Дмитрий Уткин, а также три члена экипажа.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 25 августа, комментируя версии западных СМИ, что к падению самолета Пригожина причастен Кремль и что это было убийство, заявил: «все это ложь». По его словам, вокруг этой темы сейчас «много спекуляций», на Западе они «подаются с известного угла», а нужно основываться на фактах и дождаться результатов следствия.

Следственный комитет после крушения самолета завел дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По ней грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник РБК в правоохранительных органах рассказал, что следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.