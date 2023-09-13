Пашинян усомнился в возможности России быть гарантом безопасности

Пашинян: Армения не может полагаться на Россию как на гаранта безопасности

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Из-за военной операции на Украине Армения больше не может полагаться на Россию как на гаранта безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico.

«Из-за событий на Украине возможности России изменились», — считает Пашинян. Он уверен, что после начала военной операции Москва стремится сохранить хорошие отношения с Азербайджаном — союзником Турции. Премьер заявил, что российские миротворцы «провалили свою миссию». «Однако я не могу сказать, что если бы российские миротворцы не были в Нагорном Карабахе, ситуация была бы лучше», — добавил он.

«Наша стратегия должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально снизить нашу зависимость от других», — заявил Пашинян. Он сказал, что Армения хочет стать суверенной страной, и назвал модель, при которой Ереван вынужден обращаться к другим с просьбой о помощи, «уязвимой».

При этом премьер выразил благодарность Евросоюзу и США, которые поддерживают страну на пути к демократическим реформам, но назвал их помощь «недостаточной».

МИД России неоднократно подчеркивал, что российские миротворцы «эффективно выполняют свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе». «Мы вынуждены прокомментировать голословные обвинения и провокационные действия в отношении российских миротворцев: откуда бы они ни исходили, мы считаем их недопустимыми и контрпродуктивными», — говорила представитель МИДа Мария Захарова в декабре 2022 года.

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