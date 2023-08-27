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В Донецке при обстреле ВСУ пострадали трое детей

Трое детей с осколочными ранениями и контузиями госпитализированы в Донецке
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Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Донецке троих детей госпитализировали после обстрелов ВСУ, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

Ранения получили дети 2009, 2010 и 2013 года рождения. «С осколочными ранениями и контузиями они доставлены в медучреждения города», — говорится в сообщении.

Донецк регулярно подвергается обстрелам после начала военной операции на Украине. Кулемзин сообщал 23 августа о прямом попадании в жилой многоэтажный дом. Тогда пострадали автомобили, стоящие рядом.

Три человека 18 августа погибли в результате детонации ранее не разорвавшегося кассетного суббоеприпаса в Киевском районе Донецка. Они были сотрудниками коммунального предприятия: двое мужчин 1998 года рождения и один — 1996-го. 

Теги
Донецк ранения обстрел ВСУ Дети
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