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При обстреле района спиртзавода в Курской области погиб водитель

Губернатор Старовойт: водитель погрузчика погиб при обстреле Теткино
Сюжет
Военная операция на Украине
Под обстрел попал район спитзавода в поселке Теткино, в результате был ранен водитель погрузчика. Мужчина умер до приезда скорой

При обстреле района спиртзавода в Курской области погиб водитель
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Водитель погрузчика погиб при обстреле поселка Теткино Глушковского района, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Зафиксированы прилеты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой. Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего», — сообщил Старовойт.

В Теткино находится спиртзавод «Курскпродукт». Он расположен по адресу: улица Бочарникова, д. 39. Завод основан в 1865 году. Предприятие выпускает этиловый спирт.

Глушковский район расположен в юго-западной части Курской области. На юге и западе он граничит с Сумской областью Украины. Поселок Теткино находится примерно в 1 км от государственной границы. С начала российской военной операции этот населенный пункт неоднократно подвергался обстрелам.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об ударах по населенным пунктам. Тем же утром, 14 сентября, под обстрел попало село Гордеевка в Кореневском районе. В результате там произошел сбой с подачей воды, также повреждения получила линия электроснабжения. Пострадавших, по словам Старовойта, нет.

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При обстреле района спиртзавода в Курской области погиб водитель
При обстреле района спиртзавода в Курской области погиб водитель

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Военная операция на Украине Курская область обстрел
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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