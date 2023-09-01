В ДНР сообщили о гибели 6-летней девочки во время обстрела Донецка

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

В результате обстрела центра Донецка погибла шестилетняя девочка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).

В сообщении говорится, что ВСУ обстреляли центр Донецка 15 ракетами РСЗО. Попадания зафиксированы в ТРЦ «Донецк-Сити» и на Шахтерской площади. Ранения получили десять человек, включая одного шестилетнего ребенка.

«К сожалению, тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти», — говорится в заявлении СЦКК. Число жертв может вырасти, отметили в центре.

В конце августа в Донецке в результате обстрелов госпитализировали трех детей. Ранения получили дети 2009, 2010 и 2013 годов рождения, их доставили в больницы с осколочными ранениями и контузией, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.