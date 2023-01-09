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Польша объявила журналиста Sputnik нежелательной персоной

Департамент нацбезопасности Польши: журналист Sputnik Безека признан нежелательным лицом
Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости
Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости

Власти Польши внесли журналиста Sputnik Виктора Безеку в список лиц, чье присутствие на территории страны нежелательно, сообщил департамент национальной безопасности канцелярии премьер-министра, передает Infosecurity24.

В департаменте заявили, что Безека несколько лет «участвовал в распространении российской пропаганды, направленной против польских государственных интересов». В ведомстве также указали, что российские журналисты, работающие в стране, используются для «агрессивной информационной кампании» против Польши и других стран Запада и членов НАТО.

Безека заявил, что не был удивлен решением польских властей, поскольку многих его собеседников «уже давно преследуют и запугивают в их собственной стране только за то, что они выступают в российских СМИ». «Мои материалы никогда не были направлены «против интересов Республики Польша и имиджа Польши на международной арене». <...> Оценка польскими службами моей журналистской деятельности как «элемента информационной войны Кремля против Польши и Евросоюза» полностью абсурдна», — говорится в комментарии журналиста, размещенном на сайте польской версии Sputnik. Само агентство на территории Польши заблокировано. РБК направил запрос в пресс-службу RT.

В конце февраля прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на территории ЕС запрещается вещание телеканала RT, одновременно с этим будет заблокирована работа агентства новостей Sputnik (входят в МИА «Россия сегодня») и их «дочек».

В апреле 2022 года в Эстонии задержали бывшего шеф-редактора Sputnik Meedia Елену Черышеву и еще одного бывшего сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Тересталу. Черышеву позднее отпустили под подписку о невыезде. В начале января в Риге задержали шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема по обвинению в шпионаже.

Теги
журналисты МИА «Россия сегодня» Sputnik Польша высылка
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