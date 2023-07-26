Захарова: шеф-редактор «Sputnik Литва» Касем уехал из Латвии

Марат Касем (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем покинул Латвию, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире российского Sputnik. Его в конце апреля выпустили из-под ареста под подписку о невыезде.

«Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну», — заявила Захарова.

5 января шеф-редактора «Sputnik Литва» задержали спецслужбы Латвии в Риге по обвинению в шпионаже и нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, причем по статье о шпионаже Касему грозит до 20 лет лишения свободы. Адвокат Имма Янсоне настаивала, чтобы его отпустили под залог, но суд принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Касем — гражданин Латвии, но несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва». 30 декабря 2022 года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.