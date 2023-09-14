Новая глава МИД Японии заявила о сохранении санкций против России
Япония сохранит санкции, ранее введенные против России, но при выстраивании политики будет исходить из национальных интересов. Об этом заявила новая глава МИД страны Ёко Камикава на своей первой пресс-конференции в качестве министра.
«Наша страна как председатель G7 будет продолжать дипломатические усилия [в связи с конфликтом на Украине], такие как введение жестких санкций против России», — сказала Камикава (цитата по ТАСС). При этом она отметила, что два государства являются соседями, и такие вопросы, как экономическая деятельность, будут решаться в соответствии с национальными интересами Японии.
Камикава уточнила, что Токио продолжит курс на заключение мирного договора с Москвой касательно южной части Курильских островов. «Мы будем твердо придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — подчеркнула министр. По ее словам, возможность снова посещать могилы бывших японских жителей на Курилах их родственниками является «одной из приоритетных».
В Японии Курильскую гряду называют «северными территориями». Речь идет об островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В апреле Япония обозначила их «незаконно оккупированными Россией». Тогда в японском МИДе назвали проблему принадлежности этих территорий «самым серьезным нерешенным вопросом японско-российских отношений».
В марте 2022 года МИД России заявил, что Москва не будет продолжать с Токио переговоры о мирном договоре из-за «недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России». В ответ на военную операцию, начатой Россией на Украине, Япония ввела санкции.
В феврале японский премьер-министр Фумио Кисида подчеркнул, что правительство твердо привержено решению территориального вопроса и заключению мирного договора.