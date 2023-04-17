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Япония выразила протест России из-за учений рядом с Курилами

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Япония выразила протест России в связи с запланированными с 18 по 24 апреля военными учениями рядом с Курильскими островами. Об этом сообщил главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, его слова приводит Reuters.

Мацуно добавил, что усиление «российского военного присутствия на северных территориях» противоречит позиции Японии по Курилам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на протест заявил, что Россия проводит учения в соответствии с международным правом.

В пятницу, 14 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о внезапной проверке Тихоокеанского флота, в рамках которой будут проводиться учения по отражению высадки десанта в южной части Курильских островов, а также на Сахалине.

В Кремле назвали внезапную проверку флота «рутинной подготовкой армии и обычной практикой», которая не связана с разговорами о возможном вступлении Японии в НАТО.

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Теги
Япония Тихоокеанский флот Курилы
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