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Премьер Японии заявил о неизменности позиции Токио по Курильским островам

Кисида: позиция Японии по островам южной части Курил не изменится

Позиция японского руководства в отношении островов, входящих в южную часть Курил, в будущем не изменится. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, слова которого приводит газета «Асахи Сибун».

«Японо-российские отношения находятся в сложном положении, но правительство твердо привержено решению территориального вопроса и заключению мирного договора», — заявил Кисида, отметив, что Япония не изменит своей политики в отношении Курильских островов.

Кисида сказал, что переговорный процесс заморозился из-за событий на Украине. Япония последовала примеру западных стран и ввела против России санкции. Ранее в декабре Кисида говорил, что при нынешнем положении русско-японский отношений не видит перспектив заключения мирного соглашения между двумя странами.

Как напомнил японский премьер, из-за остановки переговорного процесса прекратилось посещение японскими гражданами могил своих предков и безвизовое посещение территорий для экспертов и сотрудников СМИ. Также заморозилось обсуждение о возможном возвращении Японии четырех островов.

Накануне аналогичные заявления сделал глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. Он заявил, что Токио придерживается курса на заключение с Россией мирного договора, хотя и поддерживает введение санкций против Москвы.

Москва вышла из мирных переговоров с Японией после того, как Токио в ответ на военную операцию на Украине ввел санкции против России. В апреле МИД Японии в «Синей книге дипломатии» впервые за 19 лет обозначил «северные территории» — так Токио называет Южные Курилы — как «оккупированные».

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Япония Фумио Кисида Курильские острова мирное соглашение санкции
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