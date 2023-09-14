«Аэрофлот» отказался менять график рейсов в аэропортах Москвы из-за БПЛА

«Аэрофлот» не планирует сокращать количество ночных рейсов в аэропортах московского авиаузла (компании группы совершают авиарейсы из Шереметьево и Внуково) из-за атак беспилотников, сообщил «РИА Новости» гендиректор группы Сергей Александровский

«Безусловно, это (регулярное закрытие аэропортов из-за атак беспилотников) оказывает влияние на нашу деятельность. В первую очередь это дополнительное неудобство для пассажиров», — сказал он, добавив, что в пике за одни сутки на запасные аэродромы ушло 19 рейсов группы.

Александровский отметил, что вопрос компенсаций для авиакомпаний со стороны государства на данный момент не стоит, а расходы авиакомпаний сопоставимы с обычным уходом на запасной аэродром. «Это наши расходы, связанные с нашей операционной деятельностью, вопрос о компенсациях не стоит. Операционно для нас это то же самое, как уйти на запасной аэродром по метеоусловиям», — указал гендиректор.

Украина регулярно применяет беспилотники для ударов по российским регионам. Первая атака на Москву произошла в ночь на 3 мая: тогда два беспилотника пытались нанести удар по Кремлю. Власти сообщили, что аппараты вывели из строя. Никто не пострадал. Президента России Владимира Путина в тот момент в Кремле не было, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. С тех пор дроны регулярно сбивали над Москвой и Подмосковьем.

В приграничных областях власти еще в прошлом году ограничили полеты, а в Москве вынуждены регулярно перенаправлять самолеты на запасные аэродромы.