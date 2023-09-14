 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 103,11 (+1,54) Инвестиции, 13 сен, 17:13 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 95,98 (+1,28) Инвестиции, 13 сен, 17:13
Над Крымом уничтожили 11 дронов Политика, 07:07
Российская компания оспорила использование товарного знака Meta Технологии и медиа, 07:01
Винер оценила слова Путина по участию россиян на Олимпиаде Спорт, 06:58
Новая глава МИД Японии заявила о сохранении санкций против России Политика, 06:58
Президент Израиля заявил о наличии компромисса по судебной реформе Политика, 06:49
«Аэрофлот» отказался менять график рейсов в аэропортах Москвы из-за БПЛА Политика, 06:28
В Госдуме предложили ужесточить правила продажи оружия для мигрантов Политика, 06:23
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
«Коммерсантъ» узнал о плане по разработке в России процессора «Эльбрус-Б» Бизнес, 06:01
Корвет «Резкий» вошел в состав Тихоокеанского флота Политика, 05:58
Минобороны сообщило о срыве двух атак ВСУ в районе Торского выступа Политика, 05:40
Госдеп США одобрил продажу Южной Корее истребителей F-35 Политика, 05:30
На Крымском мосту временно приостановили движение Политика, 05:24
Трамп заявил, что Байден дал Путину основания осуждать США Политика, 05:08
Военная операция на Украине ,  
0 

«Аэрофлот» отказался менять график рейсов в аэропортах Москвы из-за БПЛА

«Аэрофлот» отказался менять график рейсов в аэропортах Москвы из-за атак дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

«Аэрофлот» не планирует сокращать количество ночных рейсов в аэропортах московского авиаузла (компании группы совершают авиарейсы из Шереметьево и Внуково) из-за атак беспилотников, сообщил «РИА Новости» гендиректор группы Сергей Александровский

«Безусловно, это (регулярное закрытие аэропортов из-за атак беспилотников) оказывает влияние на нашу деятельность. В первую очередь это дополнительное неудобство для пассажиров», — сказал он, добавив, что в пике за одни сутки на запасные аэродромы ушло 19 рейсов группы.

Александровский отметил, что вопрос компенсаций для авиакомпаний со стороны государства на данный момент не стоит, а расходы авиакомпаний сопоставимы с обычным уходом на запасной аэродром. «Это наши расходы, связанные с нашей операционной деятельностью, вопрос о компенсациях не стоит. Операционно для нас это то же самое, как уйти на запасной аэродром по метеоусловиям», — указал гендиректор.

Украина регулярно применяет беспилотники для ударов по российским регионам. Первая атака на Москву произошла в ночь на 3 мая: тогда два беспилотника пытались нанести удар по Кремлю. Власти сообщили, что аппараты вывели из строя. Никто не пострадал. Президента России Владимира Путина в тот момент в Кремле не было, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. С тех пор дроны регулярно сбивали над Москвой и Подмосковьем.

В приграничных областях власти еще в прошлом году ограничили полеты, а в Москве вынуждены регулярно перенаправлять самолеты на запасные аэродромы.

По подсчетам РБК, к концу августа число их атак на российские регионы (за исключением новых субъектов) с начала спецоперации на Украине превысило 500.

Читайте на РБК Pro
Синдром раздраженного начальника: почему мы выбираем плохие компании
Цены на золото снизились после саммита в Джексон-Хоуле. Что будет дальше
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Полное погружение: как будут выглядеть музеи будущего — Fast Company

«Аэрофлот» отказался менять график рейсов в аэропортах Москвы из-за БПЛА
«Аэрофлот» отказался менять график рейсов в аэропортах Москвы из-за БПЛА
 

Теги
Аэрофлот Москва рейсы аэропорты беспилотники
Материалы по теме
В московских аэропортах задержали или отменили более 20 рейсов
Общество
Более 10 рейсов задержали или отменили в столичных аэропортах
Политика
Пять рейсов ушли на запасные аэродромы во время атаки дронов на Москву
Общество