В московских аэропортах задержали или отменили более 20 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 20 рейсов

Более 20 рейсов задержаны и еще четыре отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 00:54 мск 10 сентября во Внуково было задержано семь рейсов, один отменен. В Домодедово задержали столько же самолетов, три рейса отменили. В Шереметьево было задержано восемь рейсов.

Сервис отображает данные, предоставленные аэропортами, Задержкой считается отклонение от расписания на 30 минут и более.

К 02:00 мск, по данным «Яндекс.Расписания», задержанными оставались пять рейсов во Внуково и два в Домодедово, еще семь самолетов задерживались в Шереметьево. Во Внуково и Домодедово отменили по одному рейсу (данные на сутки вперед), передавал сервис.

О введении плана «Ковер», который задействуют при незаконном пересечении границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов, не сообщалось.

В последнее время в московских аэропортах участились задержки и отмены рейсов на фоне попыток атак беспилотников. Так, в ночь на 9 сентября, в тех же аэропортах было задержано или отменено более десяти рейсов. Тогда в московских аэропортах вводили план «Ковер», писал телеграм-канал Baza. Об атаках дронов в ту ночь не сообщалось. Утром аэропорты возобновили работу в штатном режиме.