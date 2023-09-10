branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 08 сен, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 08 сен, 17:21
Business Insider узнал о тайном ребенке Маска по имени Техно Механиус Общество, 02:39
В московских аэропортах задержали или отменили более 20 рейсов Общество, 02:08
Times узнала о задержании «китайского шпиона» в британском парламенте Политика, 01:50
В Киеве прогремели взрывы Политика, 01:41
Белорусская теннисистка Соболенко проиграла в финале US Open Спорт, 01:26
Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2 тыс. Политика, 01:14
Кулеба заявил о тупике в обсуждениях с G7 трибунала и российских активов Политика, 01:03
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Джонсон стал почетным доктором Львовского национального университета Политика, 00:55
Мужчина сломал фонтан «Принцесса Турандот» у театра Вахтангова на Арбате Общество, 00:26
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
В Киеве предложили отменить категорию ограниченной годности к службе Политика, 00:11
Каковы шансы Медведева на победу над Джоковичем в финале US Open Спорт, 00:01
Пашинян уволил главу Службы государственной охраны Армении Политика, 09 сен, 23:54
Четыре человека погибли при въезде машины в жилой дом в Иванове Общество, 09 сен, 23:27
Атаки беспилотников на Москву ,  
0 

В московских аэропортах задержали или отменили более 20 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 20 рейсов
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Более 20 рейсов задержаны и еще четыре отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 00:54 мск 10 сентября во Внуково было задержано семь рейсов, один отменен. В Домодедово задержали столько же самолетов, три рейса отменили. В Шереметьево было задержано восемь рейсов.

Сервис отображает данные, предоставленные аэропортами, Задержкой считается отклонение от расписания на 30 минут и более.

К 02:00 мск, по данным «Яндекс.Расписания», задержанными оставались пять рейсов во Внуково и два в Домодедово, еще семь самолетов задерживались в Шереметьево. Во Внуково и Домодедово отменили по одному рейсу (данные на сутки вперед), передавал сервис.

О введении плана «Ковер», который задействуют при незаконном пересечении границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов, не сообщалось.

В последнее время в московских аэропортах участились задержки и отмены рейсов на фоне попыток атак беспилотников. Так, в ночь на 9 сентября, в тех же аэропортах было задержано или отменено более десяти рейсов. Тогда в московских аэропортах вводили план «Ковер», писал телеграм-канал Baza. Об атаках дронов в ту ночь не сообщалось. Утром аэропорты возобновили работу в штатном режиме.

Читайте на РБК Pro
Расслабиться по полной: как отдыхают Гейтс, Маск и Баффетт
Как расчистить место для того, что правда важно — метод уборки Мари Кондо
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд
Красный генерал: как управлять командой, если вы контрол-фрик и параноик
Теги
задержка рейсов отмена рейсов Внуково Домодедово Шереметьево
Материалы по теме
«Победа» оценила потери от атак беспилотников на Москву
Бизнес
Более 10 рейсов задержали или отменили в столичных аэропортах
Политика
Глава «Победы» — РБК: «Приходится уходить на запасные аэродромы»
Бизнес